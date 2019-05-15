2019-05-15T06:59:06+03:00
Происшествия

В Красноярске во дворе взорвался бетононасос и залил бетоном припаркованные иномарки

Владельцы машин в шоке и не знают, что делать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске во дворе взорвался бетононасос и залил бетоном припаркованные иномарки. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске во дворе взорвался бетононасос и залил бетоном припаркованные иномарки. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске во дворе одного из домов на улице Семафорной произошло ЧП: у работавшей спецтехники взорвалась труба бензонасоса – прямо в процессе. Рабочим, которые проводили ремонтные работы, видимо, некогда было переживать по этому поводу. Они как-то решили проблему и продолжили заниматься своим делом.

Однако это не понравилось владельцу припаркованной рядом иномарки «Киа Сорренто». Дело в том, что капли жидкого бетона разлетелись на десятки метров и густо забрызгали капот и лобовое стекло его машины. Своими возмущениями мужчина поделился в социальной сети, в группе «ЧП-Красноярск».

Подписчики паблика посочувствовали владельцу. Посоветовали поскорее мчаться на мойку и попросить, чтобы машину очистили, пока бетон не застыл. Однако и рабочих ругать не стали. «В следующий раз поставь своё ведро с гайками под висячим грузом бетонной плиты. И жди обрыв троса. Если у тебя мозгов не хватило поставить машину на безопасное расстояние, то что с тобой решать?» - написал один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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