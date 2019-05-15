2019-05-15T06:08:07+03:00
Общество

Служба занятости предлагает жителям Красноярского края 41 тысячу вакансий

Причем их количество растет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Служба занятости предлагает жителям Красноярского края 41 тысячу вакансийСлужба занятости предлагает жителям Красноярского края 41 тысячу вакансийФото: Мария ЛЕНЦ
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Служба занятости предлагает жителям Красноярского края 41 тысячу вакансий. Это на 5 тысяч больше, чем было годом ранее. Причем речь идет не о временном трудоустройстве, а о постоянных рабочих местах.

- По должностям служащих наиболее востребованы медицинские сестры и врачи, учителя, инженеры, а также эксперты и менеджеры. По рабочим профессиям – водители, повара, электрогазосварщики, маляры, охранники, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе агентства труда и занятости края.

Так, в отделения «Почты Банка» в Лесосибирске, Зеленогорске, Железногорске, Норильске и Богучанском районе требуются финансовые эксперты. В Назарово в агрохолдинге «Сибиряк» готовы трудоустроить трактористов, операторов машинного доения, водителей, рабочих по уходу за животными.

Ознакомиться с краевым банком вакансий можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, портале «Работа в России» или в ближайшем центре занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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