В Саяногорске появится комплекс по переработке мусора

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-14T10:18:03+03:00

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В Хакасии реализуют проект развития моногородов. В рамках этого в Саяногорске создадут новое производство, появление которого на сегодняшний день более, чем актуально.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства Хакасии, в Саяногорске появится комплекс по сбору, сортировке и переработке мусора. Для реализации этого проекта уже нашли инвестора, и представители этой компании презентовали первым лицам республики свой план работы. Это было в конце апреля, тогда Совет развития региона обнаружил в проекте недостатки и отправил его на доработку.

– В чем суть дополнений? Это комплексный подход к сортировке, складированию, переработке и последующему захоронению отходов. Обеспечение максимальной переработки ТКО. Такие требования предъявляет законодательство страны. Развитие системы обращения с ТКО является составной частью национального проекта «Чистая страна, – пояснил Николай Евдокимов, министр экономического развития Хакасии.

Сейчас инвестор заявляет, что проект готов с учетом всех пожеланий и требований. В скором времени состоится повторная презентация плана перед Советом развития Хакасии. Если на этот раз все будет в порядке, проект запустят в реализацию. Заработать комплекс должен уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU