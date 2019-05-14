СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-14T09:10:29+03:00

Краевой россельхознадзор требует взыскать с коммунального предприятия более 5 000 000 рублей причиненного землям ущерба

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Под Красноярском коммунальщики сливали отходы из бочек ассенизаторов в поле. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления россельхознадзора.

По данным ведомства, коммунальное предприятие в Емельяновском районе сливало жидкие отходы в землю сельхозназначения. Из-за этого в почву попали бактерии группы кишечной палочки, тяжелые металлы, энтерококки.

На организацию завели административное дело и оштрафовали на 63 000 рублей. Кроме того, россельхознадзор требует, чтобы организация возместила бюджету Емельяновского района ущерб, нанесенный землям муниципального образования.

- Управлением в судебном порядке предъявлен иск о взыскании 5 433 600 рублей в доход бюджета Емельяновского района и возложении на ответчика обязанности проведения рекультивации нарушенного земельного участка в соответствии с разработанным проектом, - комментирует Наталья Трешина, пресс-секретарь краевого управления россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU