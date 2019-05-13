2019-05-13T17:13:41+03:00
Происшествия

В Красноярске росгвардейцы вывели из горящего дома 6 человек

И вызвали пожарную команду
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске росгвардейцы вывели из горящего дома 6 человек. Фото пресс-службы РосгвардииВ Красноярске росгвардейцы вывели из горящего дома 6 человек. Фото пресс-службы Росгвардии
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В Красноярске сотрудники Росгвардии вывели из горящего дома 6 человек и обеспечивали общественный порядок до последнего момента, пока пожарные не справились с огнем. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что ЧП произошло ранним утром сегодня, 13 мая, в частном секторе Покровки.

Наряд вневедомственной охраны патрулировал территорию, когда увидел задымление. Отправились выяснить, что происходит. Приехав на место, обнаружили, что горит деревянная пристройка, которая вплотную примыкает к жилому дому. Вызвали пожарных и, на всякий случай, «Скорую помощь». Не дожидаясь приезда экстренных служб, начали выводить из людей – оказалось, что в доме проживают 6 человек и они даже не подозревали об опасности.

Пожарные локализовали огонь за 12 минут и вскоре полностью погасили его. Благодаря росгвардейцам, которые вовремя заметили и отреагировали, он не успел распространиться на соседние дома. Медицинская помощь никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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