2019-05-13T06:55:49+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, как будут работать речные и светомузыкальные фонтаны

Когда можно прийти на Театральную площадь и полюбоваться зрелищем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали, как будут работать речные и светомузыкальные фонтаныКрасноярцам рассказали, как будут работать речные и светомузыкальные фонтаныФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска рассказали, как будут работать самые зрелищные фонтаны – на Енисее и Театральной площади. Информация будет полезна как для самих красноярцев, так и для гостей города. Речной фонтан возле острова Посадный будет работать каждую пятницу, субботу и в праздники – с 19 до 23 часов. В мае с наступлением сумерек в 21:30 будет включаться и подсветка.

А вот музыкальный фонтан на Театральной площади будет радовать нас ежедневно с 8 до 22 часов. Но чтобы посмотреть на шоу музыки и света, нужно прийти вечером в пятницу и субботу, длится шоу 15-20 минут.

Добавим, что речной фонтан появился в краевом центре в 2003 году, в честь 90-летия красноярского водопровода. Но потом долгое время он не работал. В прошлом году систему восстановили. Теперь бьющие из Енисея мощные струи воды станут неотъемлемой частью городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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