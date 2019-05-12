В Красноярске женщина выжила после падения из окна третьего этаж

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-12T06:27:04+03:00

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На правобережье Красноярска женщина выпала из окна третьего этажа. Информация проходил в сводке КГКУ «Спасатель».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ЧП произошло 11 мая на Львовской. Местные жители позвонили сначала в «скорую», рассказали, что требуется помощь пострадавшей после падения с высоты. Только вот добраться до нее врачи не смогли: несчастная лежала на козырьке. Потребовалась помощь спасателей.

- В ходе проведения аварийно-спасательных работ, гражданка была эвакуирована с козырька и передана бригаде службы «03», - сообщили в КГКУ «Спасатель».

По какой причине женщина выпала из окна, сейчас устанавливается: опрашиваются соседи, родственники и очевидцы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Минусинске спасатели помогли освободиться от «плена» ребенку. У него застряла нога в металлической решетке. Самостоятельно освободиться не получилось. Даже взрослые не смогли ничем помочь. В итоге спасатели при помощи специального оборудования смогли разжать прутья.

ИСТОЧНИК KP.RU