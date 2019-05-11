«Ничего святого»: в Красноярском крае украли оградку с могилы ветерана войны

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-11T14:23:03+03:00

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В Ачинске (Красноярского края) неизвестные похитили оградку с могилы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом случае, произошедшем в поселке Солнечный, рассказали в МО МВД России «Ачинский».

Первым пропажу на погосте, где покоится ветеран Тихон Петрович Левкин, обнаружил его сын. Рассказывает, приехал помянуть отца, а тут такое. Ничего святого, оскорбился мужчина. К тому же все происходило перед годовщиной Победы. Обратился в дежурную часть:

- В последний раз посещал могилу отца в ноябре 2018-го, оградка была в порядке.

На место выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обошли поселковое кладбище, чтобы посмотреть, целы ли другие оградки.Также они предполагают проверить пункты приема металла. Ведь, как правило, вандалы отправляют украденные оградки на переработку или продают, чтобы их установили на других могилах.

ИСТОЧНИК KP.RU