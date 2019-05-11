2019-05-11T14:23:03+03:00
Происшествия

«Ничего святого»: в Красноярском крае украли оградку с могилы ветерана войны

Сейчас вандалов ищут следователи
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае украли оградку с могилы ветерана войны. Фото: МО МВД России "Ачинский".В Красноярском крае украли оградку с могилы ветерана войны. Фото: МО МВД России "Ачинский".
Изменить размер текста:

В Ачинске (Красноярского края) неизвестные похитили оградку с могилы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом случае, произошедшем в поселке Солнечный, рассказали в МО МВД России «Ачинский».

Первым пропажу на погосте, где покоится ветеран Тихон Петрович Левкин, обнаружил его сын. Рассказывает, приехал помянуть отца, а тут такое. Ничего святого, оскорбился мужчина. К тому же все происходило перед годовщиной Победы. Обратился в дежурную часть:

- В последний раз посещал могилу отца в ноябре 2018-го, оградка была в порядке.

На место выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обошли поселковое кладбище, чтобы посмотреть, целы ли другие оградки.Также они предполагают проверить пункты приема металла. Ведь, как правило, вандалы отправляют украденные оградки на переработку или продают, чтобы их установили на других могилах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Енисей» разгромно проиграл «Краснодару» и вылетел из премьер-лиги
Телефон полиции «02» перестал работать в Красноярске
Автобусы Красноярска переходят на оплату по смартфону
Мощный штормовой ветер надвигается на Красноярск и край
Помогу весне – бесплатно. Сердитый шпиц, поедающий снег, попал на камеру в Норильске
Объявлено, когда отключат отопление в Красноярске
Трое туристов попали в больницу после слета на Мане
Бесплатный фестиваль игр «Красная собака» пройдет в Красноярске
В красноярской десятиэтажке из-за замыкания электропроводки выгорела квартира
В Красноярске благодаря помощи спасателей удалось вовремя доставить в больницу больного с инсультом
Владелец фермы «Коза - дереза» о ночном пожаре: Один корпус выгорел, животные не пострадали
В Красноярске на линию вышел новый троллейбус с кондиционером и USB-зарядками
Красноярцев приглашают на концерт, посвященный празднику Великой Победы
«Еще не нашли!!!! SOS!!!»: в Красноярске разыскивают белого пушистого кота
Красноярские полицейские проверят, как мотоциклисты соблюдают правила дорожного движения
В Красноярске после праздничного салюта загорелась трава на острове Татышев
Мужчина, пропавший по дороге в Абакан, найден мертвым
Житель Тувы пытался передать вместе с продуктами наркотики своему приятелю, находящемуся под арестом
ФК «Тотем» приглашает красноярцев на турнир в честь Дня Победы
В Красноярском крае во время празднования Дня Победы загорелся сельский клуб
Совет отцов помог открыть в Красноярске пункт проката кресел для новорожденных
Приграничная Тува столкнулась с риском заражения бубонной чумой
В Красноярском крае дети рисуют Победу
Хакасские спасатели вылетели на Алтай, где под лавиной оказались 7 туристов
Появилось видео смертельной погони в Красноярске: иномарка пыталась скрыться от полиции и врезалась в дом
В аэропорту Красноярска на взлетно-посадочной полосе произошел пожар
Когда в домах красноярцев отключат отопление