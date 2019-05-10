ФК «Тотем» приглашает красноярцев на турнир в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 04:50 2019-05-10T04:50:12+03:00

На поле встретятся команды почти из всех районов края Фото: Крайспорт

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В Красноярске на стадионе «Юность» 10 мая пройдет весенний кубок по мини-футболу среди юниоров на призы футбольного клуба «Тотем». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Крайспорта.

Напомним, приуроченные ко Дню Победы весенние соревнования на призы ФК «Тотем» - это одни из самых массовых мероприятий. Ежегодно в них принимают участие около пятисот спортсменов.

В сегодняшнем турнире заявлено около 50 команд. На поле стадиона встретятся команды из Красноярска, Емельяново, Сосновоборска и других районов края. Возраст юных футболистов от 6 до 15 лет.

Торжественное открытие турнира в 10 часов.

СПРАВКА КП

Футбольный клуб «Тотем» существует с 2003 года. Участники детской команды - воспитанники детского дома №1. Это дети из неблагополучных семей, лишенные родительской опеки и внимания. После официальной регистрации клуба в 2005 году спортсмены начали участвовать в соревнованиях различного уровня. Ребята становились чемпионами Европы, бронзовыми призерами Кубка мира и чемпионами мира среди детских домов.

ИСТОЧНИК KP.RU