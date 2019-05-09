СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-09T17:02:23+03:00

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В деревне Михайловка Ирбейского района сегодня, 9 мая, сгорел сельский клуб. Сначала информация о ЧП появилась в сводке портала 112. По информации МЧС сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило приблизительно в 13:30. Ликвидировать его удалось только в 19:15. О причинах пока не сообщается, в этом предстоит разобраться специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/707848" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае во время празднования Дня Победы загорелся сельский клуб.

Корреспонденты районной газеты «Ирбейская правда» побывали на месте события и выяснили некоторые подробности: в то время, когда начался пожар, в клубе проходило празднование Дня Победы районного масштаба. Было много гостей. Всех удалось быстро эвакуировать, никто не пострадал. Власти сельсовета и районной администрации быстро отреагировали. Но увы, отстоять старое деревянное здание не удалось. Ситуацию осложнял ветер, который раздувал огонь.

Видео: «Ирбейская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU