2019-05-09T17:02:23+03:00
Происшествия

В Красноярском крае во время празднования Дня Победы загорелся сельский клуб

Старое здание спасти не удалось – сгорело полностью [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае во время празднования Дня Победы загорелся сельский клуб. Фото: "Ирбейская правда"В Красноярском крае во время празднования Дня Победы загорелся сельский клуб. Фото: "Ирбейская правда"
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В деревне Михайловка Ирбейского района сегодня, 9 мая, сгорел сельский клуб. Сначала информация о ЧП появилась в сводке портала 112. По информации МЧС сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило приблизительно в 13:30. Ликвидировать его удалось только в 19:15. О причинах пока не сообщается, в этом предстоит разобраться специалистам.

В Красноярском крае во время празднования Дня Победы загорелся сельский клуб.

Корреспонденты районной газеты «Ирбейская правда» побывали на месте события и выяснили некоторые подробности: в то время, когда начался пожар, в клубе проходило празднование Дня Победы районного масштаба. Было много гостей. Всех удалось быстро эвакуировать, никто не пострадал. Власти сельсовета и районной администрации быстро отреагировали. Но увы, отстоять старое деревянное здание не удалось. Ситуацию осложнял ветер, который раздувал огонь.

Видео: «Ирбейская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU

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