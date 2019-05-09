2019-05-09T13:43:43+03:00
Происшествия

Хакасские спасатели вылетели на Алтай, где под лавиной оказались 7 туристов

В полной готовности и спасатели из Красноярска
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хакасские спасатели вылетели на Алтай, где под лавиной оказались 7 туристовХакасские спасатели вылетели на Алтай, где под лавиной оказались 7 туристовФото: Мария ЛЕНЦ
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Хакасские спасатели вылетели в Республику Алтай, чтобы помочь в поисках 7 туристов, пропавших после схода снежной лавины в Кош-Агачском районе. Группировка спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России (базируется в Абакане), насчитывает 10 человек личного состава и 2 служебные собаки. А к месту происшествия их доставил вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Дополнительно в готовность приведены 10 спасателей и 1 кинологический расчет из Красноярска. Всего, по информации пресс-службы МЧС, к месту схода лавины для ведения поисков отправлены два вертолета и наземная группа – 30 спасателей и 6 кинологических расчетов из трех регионов – Хакасии, Алтая и Алтайского края. У них имеется необходимое оборудование для обследования территории и поисковой операции.

Добавим, что сход лавины произошел 6 мая. Два туриста из девяти сумели добраться до населенного пункта 8 мая и сообщили о случившемся. Известно, что группа туристов перед тем, как отправиться в путь, зарегистрировалась, благодаря этому спасателям известны координаты возможного местонахождения группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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