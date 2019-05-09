Когда в домах красноярцев отключат отопление

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-09T07:34:25+03:00

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Когда в Красноярке отключат отопление? В последние три дня этот вопрос горожане задавали очень часто. В основном потому, что погода стояла жаркая, столбик термометра за окном поднимался до 25 градусов. Неудивительно, что в квартирах было очень жарко. Тем, кто смог перекрыть отопительные радиаторы, было немного легче. И все-таки вопрос ребром: когда?

Ничего нового по этому поводу мы не скажем. Отопительный сезон в Красноярске ориентировочно заканчивается 15 мая. Но всегда существует поправка на погоду. То есть если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха продержится на отметке 8 градусов и выше, только после этого котельные прекращают подачу тепла в жилые дома.

Сроки согласовываются с метеорологами. Например, в 2014 году тепло отключили только 26 мая, а в 2018 году – 28 мая, за полчаса до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU