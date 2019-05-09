В Красноярске презентовали книгу о тружениках тыла Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 07:01 2019-05-09T07:01:24+03:00

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В канун Дня Победы в Красноярске прошла презентация книги о тружениках тыла под названием «Трудовой фронт Красноярья». Как рассказали в краевом агентстве печати и массовых коммуникаций, издание было выпущено в рамках грантового конкурса «Книжное Красноярье». В нем нашли свое отражение разные стороны жизни нашего региона в годы Великой Отечественной войны. Книга повествует о жителях города, обеспечивавших в тылу общую победу над фашисткой Германией. Она основана на воспоминаниях ветеранов, архивных документах, газетных публикациях, исторических исследованиях.

- Это сборник архивных данных, воспоминания о том, как трудились красноярцы во время Великой Отечественной войны. Победа ведь ковалась не только на фронтах, но и в тылу, когда за станки ставали женщины и дети, заменяя мужчин, ушедших воевать, и обеспечивая нужды фронта, - рассказал руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края Алексей Додатко.

ИСТОЧНИК KP.RU