2019-05-08T10:57:18+03:00
Общество

В Красноярске на набережной высадят 200 деревьев и 2 000 кустарников

Но сначала срубят 53 дерева, которые здесь давно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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УДИБ (Управление дорог и благоустройства) собирается вырубить 53 дерева на набержной правого берега Енисея в Красноярске. Как рассказали в пресс-службе организации, на месте вырубленных деревьев высадят 200 крупномеров и свыше 2 000 кустарников. С чем связана рубка? В УДИБ говорят, что часть деревьев, которые уберут, погила, а еще часть некрасивы и портят вид. Глава города Сергей Еремин пообещал, впрочем, что при реконструкции рабочие постараются сохранить ландшафт набережной, облагородив его специальными зонами для отдыха всей семьей. Со слов Еренима, здесь будут установлено множество площадок.

- Ммногофункциональные детские и спортивные площадки, прогулочные и велосипедные зоны, эстетичная уличная мебель и прочее, - пообещал мэр.

Нужды маломобильных красноярцев и мам с колясками также постарались учесть - для них тоже все будет организовано. Правда, подрядчика на эти работы еще ищут. Имя его будет известночерез неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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