Удушающий смог вновь накрыл Красноярск

СЕГОДНЯ 05:25 2019-05-08T05:25:28+03:00

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В Красноярске вновь зафиксировано повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе. Метеорологи Среднесибирского УГМС сообщают, что за сутки 6 мая повышенная концентрация загрязняющих веществ наблюдалась в Центральном и Свердловском районах. По их данным, ситуация в городе стабилизировалась 7 мая.

Однако на удушающий смог начали жаловаться жители города, накануне Красноярск заволокло дымкой, а в воздухе появился острый запах гари и дымное марево. Запах сораняется и сегодня утром. Возможной причиной этого являются лесные пожары, которые бушуют на территории региона. В Красноярском крае на текущий момент действуют 24 пожара на территории 987 гектаров.

Добавим, что днем 8 мая в Красноярске ожидается северо-западный ветер. Его скорость может достигать 14 метров в секунду. Не исключенр, что это поможет улучшить состояние атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU