СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-08T04:57:40+03:00

Более 600 человек пострадало от укусов клещей в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

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По данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона 603 жителя края пострадали от укусов клещей. И большая половина из укушенных (362 человека) обратились за помощью с 26 апреля по 6 мая. Эпидемиологи говорят, что в Красноярске укусы паразитов в основном люди получают в Академгородке, Ветлужанке, на Татышеве, на территории «Роева ручья», в сквере «Новая Заря», в районе поселков Базаиха и Торгашино, Николаевской сопки. Имеются случаи присасывания клещей и у тех, кто побывал на кладбищах Бадалык и Шинное.

Что касается края, то тут очаги распространения клещей - Манский район, близ станции Минино, в Зыково, Березовке, Сосновоборске, Лесосибирске, Минусинске, Канске. Кроме того, настороже стоит быть жителям Балахтинского, Тасеевского, Рыбинского, Ирбейского, Уярского, Сухобузимского, Иланского, Дзержинского, Новоселовского и Партизанского районов.

Добавим, что клещи нападают на людей даже на обработанной территории. Будьте бдительны и ставьте прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU