Житель Красноярска пошел под суд за попытку перепродать боевые ордена и медали

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-07T15:45:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель краевого центра был осужден за попытку перепродать ордена и медали, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики обнаружили факт незаконного оборота государственных наград. Когда нагрянули с обыском в квартиру 44 летнего осужденного, нашли там ордена «Отечественной войны», медали «За отвагу», «Ветеран труда» и орден «Материнской славы».

Подлинность изъятых наград подтвердили эксперты. Установлено, что мужчина приобрел награды через интернет и собирался реализовать их там же, но уже по завышенной цене. На него завели уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

Гражданину повезло, суд назначил ему 8 тысяч рублей штрафа. Обошлось без лишения свободы. А все вещественные доказательства были конфискованы в пользу государства. Когда приговор вступил в законную силу, награды решили передать на хранение в Мемориал Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU