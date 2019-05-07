2019-05-07T15:45:48+03:00
Происшествия

Житель Красноярска пошел под суд за попытку перепродать боевые ордена и медали

Награды передали в экспозицию Мемориалу Победы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска пошел под суд за попытку перепродать боевые ордена и медали. Фото пресс-службы полиции КрасноярскаЖитель Красноярска пошел под суд за попытку перепродать боевые ордена и медали. Фото пресс-службы полиции Красноярска
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Житель краевого центра был осужден за попытку перепродать ордена и медали, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики обнаружили факт незаконного оборота государственных наград. Когда нагрянули с обыском в квартиру 44 летнего осужденного, нашли там ордена «Отечественной войны», медали «За отвагу», «Ветеран труда» и орден «Материнской славы».

Подлинность изъятых наград подтвердили эксперты. Установлено, что мужчина приобрел награды через интернет и собирался реализовать их там же, но уже по завышенной цене. На него завели уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

Гражданину повезло, суд назначил ему 8 тысяч рублей штрафа. Обошлось без лишения свободы. А все вещественные доказательства были конфискованы в пользу государства. Когда приговор вступил в законную силу, награды решили передать на хранение в Мемориал Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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