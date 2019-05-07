2019-05-07T13:37:07+03:00
Общество

Красноярский лихач едва не лишился 10-го айфона из-за штрафов в 17 тысяч

Пришлось заплатить, чтобы не потерять модный гаджет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский лихач едва не лишился 10-го айфона из-за штрафов в 17 тысячКрасноярский лихач едва не лишился 10-го айфона из-за штрафов в 17 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска задолжал 17 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. Весь 2018 год он нарушал правила дорожного движения, в основном предпочитал быструю езду по улицам города. Камеры наружного наблюдения много раз фиксировали его и отправляли информацию в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП).

Когда гражданину пришло уведомление, что он оказался в числе должников, он и это проигнорировал, продолжил ездить, как ни в чем не бывало. Когда его вызывал к себе судебный пристав-исполнитель, автомобилист приходил и заявлял: платить не отказывается, только нечем – денег нет, работы нет.

- Во время последней беседы внимание пристава смартфон марки iPhone X, который должник при беседе беспечно крутил в руках. На гаджет тут же, прямо в отделе, был наложен арест. Надо ли говорить, что задолженность была погашена в максимально короткие сроки, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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