В Туве спасатели на вертолете эвакуировали с гор раненного туриста

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-07T09:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туве начался туристический сезон. Группы любителей активного и экстремального отдыха потянулись в горы, которые еще не до конца освободились от снега и поэтому таят немало опасностей. Спасатели предупреждают всех о том, что перед походом необходимо зарегистрироваться на случай непредвиденных ситуаций. Ценный совет от МЧС пригодился и группе молодых людей, которые решили совершить поход в труднодоступные горы Бай-Тайгинского района.

Один из туристов, 30-летний и достаточно опытный путешественник, неудачно оступился в дороге и при падении поранил голову. Группа без колебания приняла решение: продолжать поход он не может, ему нужна немедленная медицинская помощь. Но спуститься к ближайшему населенному пункту и вынести раненого быстро не получится. Медики сюда тоже не придут. Надежда только на спасателей. Связались по рации с МЧС.

Спустя несколько часов за раненым туристом прилетел вертолет МИ-8 санитарной авиации. Молодого человека доставили в аэропорт Кызыла, где его уже ожидала бригада «Скорой помощи». Состояние здоровья парня удовлетворительное, в скором времени он пойдет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU