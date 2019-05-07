2019-05-07T07:16:13+03:00
Происшествия

В Красноярске на Енисее обнаружили лодку с ребенком

Как он оказался один в такой опасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Енисее обнаружили лодку с ребенкомВ Красноярске на Енисее обнаружили лодку с ребенкомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске спасатели обнаружили на Енисее резиновую лодку, в которой находился несовершеннолетний. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», на пульт диспетчера поступило сообщение, что в районе Николаевского моста плывет лодка, а в ней человек и, судя по всему, это ребенок. Ему угрожала опасность, так как лодку быстро относило от берега на середину реки.

Спасатели на катере отправились на место и в самом деле нашли плавательное средство, а в нем юного лодочника. Его доставили на берег, провели беседу. Каким образом ребенок оказался там, не уточняется. Наверняка вызовут на беседу и родителей несостоявшегося путешественника.

Добавим, что накануне была работа и у шарыповских спасателей. Их вызвали на осмотр акватории реки Урюп близ поселка Дубинино. Там еще 27 апреля пропал мужчина. Было обследовано более 43 километров акватории – от Дубинино до Скрипачей, но безрезультатно, мужчина не найдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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