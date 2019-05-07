Доходы губернатора Красноярского края сократились в 10 раз

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-07T06:53:58+03:00

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Май – традиционно месяц, когда высшие чиновники публично рассказывают, сколько они заработали за предыдущий год. Появилась информация и о том, какой доход получил в 2018 году губернатор края Александр Усс. Оказалось, что личный счет Александра Викторовича пополнился всего на 21,95 миллионов рублей.

«Всего» - потому что годом ранее он задекларировал 221 миллион рублей. Но тогда он пояснял: получил наследство в размере почти 193 миллионов, а чистые доходы составили 25,6 миллионов.

Из имущества у губернатора находятся все те же иномарки Range Rover и Land Rover, 4 дачи, жилой дом площадью 324,2 квадратных метров, 4 земельных участка общей площадью 174,2 тысячи квадратных метров и строящийся жилой на 900 квадратов.

Что касается супруги, ее доход также значительно уменьшился. Если год назад она задекларировала 50 миллионов рублей, то в этом году – лишь 18,9. В ее собственности есть жилой дом, две квартиры, гараж, три нежилых помещения, нежилое здание на 920 квадратов. Ездит она на Lexus GS 300. И еще есть два маломерных водных судна: Silver и Silverado 31А.

ИСТОЧНИК KP.RU