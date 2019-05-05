Теперь ты видел все! Страус в зоопарке Красноярска станцевал цыганочку
Огромный страус станцевал на камеру в «Роевом ручье» Красноярска. Видео экзотической пляски выложил в соцсети один из посетителей.
Это действительно очень эффектно. Танец выглядит как цыганочка. Черно-белый гигант неожиданно присев к земле, изображает крыльями что-то вроде «волны», словно поводит плечами. Один раз, другой, третий, а потом вскакивает на ноги и горделиво оглядывается по сторонам. Гости зоопарка, понятно, были под впечатлением. Пользователи соцсетей – после просмотра видео – тоже.
Страус отжигает .Видео: Fun-N-Cam studio на YouTube
- Теперь я видел все! – комментирует кто-то. - Только подумать: страус станцевал цыганочку.
СПРАВКА
Страусы – одни из самых крупных в мире птиц. Они могут вырастать выше двух с половиной метров. Яйца страуса весят до 1,4 килограммов. Из одного можно приготовить столько же яичницы, сколько из 25 куриных.
ИСТОЧНИК KP.RU