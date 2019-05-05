СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-05T14:20:12+03:00

Теперь ты видел все! Страус в зоопарке Красноярска станцевал цыганочку. Фото: Роев ручей, видео ТВК.

Изменить размер текста: A A

Огромный страус станцевал на камеру в «Роевом ручье» Красноярска. Видео экзотической пляски выложил в соцсети один из посетителей.

Это действительно очень эффектно. Танец выглядит как цыганочка. Черно-белый гигант неожиданно присев к земле, изображает крыльями что-то вроде «волны», словно поводит плечами. Один раз, другой, третий, а потом вскакивает на ноги и горделиво оглядывается по сторонам. Гости зоопарка, понятно, были под впечатлением. Пользователи соцсетей – после просмотра видео – тоже.

Страус отжигает .Видео: Fun-N-Cam studio на YouTube

- Теперь я видел все! – комментирует кто-то. - Только подумать: страус станцевал цыганочку.

СПРАВКА

Страусы – одни из самых крупных в мире птиц. Они могут вырастать выше двух с половиной метров. Яйца страуса весят до 1,4 килограммов. Из одного можно приготовить столько же яичницы, сколько из 25 куриных.

ИСТОЧНИК KP.RU