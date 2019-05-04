2019-05-04T09:12:13+03:00
Происшествия

СМИ: ЧП в перинатальном центре Хакасии – женщина родила ребенка прямо на пол

Малыш получил травму головы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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СМИ: ЧП в перинатальном центре Хакасии – женщина родила ребенка прямо на пол. Фото: официальный сайт медицинского учрежденияСМИ: ЧП в перинатальном центре Хакасии – женщина родила ребенка прямо на пол. Фото: официальный сайт медицинского учреждения
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ЧП в перинатальном центре в Абакане: женщина родила ребенка прямо в коридоре. Роды были настолько быстрыми, что она не успела добраться до родовой палаты. У ребенка оторвалась пуповина, он упал на пол и получил травму головы. А виноваты в этом, по мнению женщины, сами медики: акушер в приемном покое слишком долго оформлял документы на госпитализацию и не обращал внимания на ее состояние.

У женщины это уже третий ребенок. Перед этим она родила двух детей также стремительно, но врачи тогда отнеслись к ней должным образом и никаких проблем не возникло. В этот раз она отправилась в больницу, как только почувствовала первые схватки и успешно добралась до нее. Но дальше приемного покоя не попала.

Родные винят во всем персонал больницы. Персонал оправдывается: вот если бы пациентка находилась на момент родовой деятельности в учреждении, все бы было сделано вовремя. А так – слишком все быстро произошло, за какой-то час. А ведь норма для родов – 12-13 часов.

Тем не менее, в перинатальном центре началась служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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