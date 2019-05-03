2019-05-03T08:23:33+03:00
Туризм

Красноярск вошел в тройку городов с самыми дешевыми отелями

Цены начинаются от 600 рублей за ночь
Татьяна РЯБИНИНА
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Недвижимость в Красноярске дорожает, но хотя бы для туристов есть хорошая новость: дешевые отели и хостелы!Недвижимость в Красноярске дорожает, но хотя бы для туристов есть хорошая новость: дешевые отели и хостелы!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коренные красноярцы не в курсе, сколько стоит переночевать в отеле или в квартире посуточно. Эта информация интересна приезжим! И они точно знают, что Красноярск находится в тройке самых доступных городов для проживания туристов. Об этом им сообщил сервис для поиска билетов и гостиниц Aviasales.

Оказалось, цена на самый дешевый номер начинается от 600 рублей за ночь.

Такие же цены в Ростове-на-Дону, Самаре и Казани. Правда, дешевые отели находятся в нескольких километрах от главных достопримечательностей.

Дешевле только в Санкт-Петербурге! Там можно найти вариант даже за 500 рублей!

Москва заняла в рейтинге лишь седьмое место. В этом городе номер можно снять номер по цене от 800 рублей. Однако за эти деньги можно поселиться даже на Тверской и Арбате. Вам предложат место в капсульном хостеле. В Красноярске таких пока нет, хотя в городе насчитывается более 250 гостиниц, хостелов, турбаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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