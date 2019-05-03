2019-05-03T06:31:00+03:00
Общество

В Красноярске короткая дорога из центра в Академгородок «снесет» часть Николаевки

Процесс сноса частного сектора продолжается
Татьяна РЯБИНИНА
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Николаевский мост продолжит "обрастать" дорогами, чтобы разгрузить центр Красноярска.Николаевский мост продолжит "обрастать" дорогами, чтобы разгрузить центр Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Судьбу Николаевки в Красноярске решили несколько лет назад. Историческая жилая застройка практически в центре стала мешать городу, точнее, строителям, которые хотят возвести здесь многоэтажки.

Только что Николаевка пережила снос под Волочаевскую и вот новые планы: короткая дорога от развязки Николаевского моста до Академгородка, которая возьмет на себя часть транспортного потока со Свободного и Копылова. Четырехполосная дорога протяженностью всего 350 метров, пройдет по улице Байкитской от улицы Дачной до Юбилейной.

Поток машин из Академгородка, Студгородка сможет поворачивать около Политехнического института, выезжать на Дачную, а затем – либо на мост, либо на Дубровинского.

Проект уже отправлен на экспертизу.

Под снос попали 29 земельных участков и 120 объектов недвижимости — квартиры, жилые дома, сараи и пр.

Владельцам этой недвижимости положена денежная компенсация или иная недвижимость с выплатой разницы рыночной стоимости.

Напомним, распоряжении о резервировании этого участка под строительство дороги было издано в июле 2015 года – этим распоряжением ограничивалось строительство, расширение и реконструкция объектов недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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