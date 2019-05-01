Обманутые дольщики «Реставрации» вышли на шествие 1 мая с требованием достроить дома

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-01T18:13:52+03:00

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Обманутые дольщики скандальной строительной компании «Реставрация» вышли сегодня на первомайское шествие в Красноярске. Более тысячи человек прошлись по проспекту Мира, скандируя и требуя достроить свои дома. Напомним, компания обанкротилась прошлой осенью. Ее директор, Николай Коваленко, бежал от правосудия в Италию, где сейчас живет в роскошном особняке за 2 миллиона евро. Правоохранители добиваются экстрадиции скандального предпринимателя. Ущерб от его действий оценивается в 2 миллиарда рублей. Между тем в Красноярске без квартир, по официальным данным, Коваленко оставил 1 300 человек. Но сами дольщики приводят другие данные - 1 500 человек сейчас без крыши над головой по вине Коваленко.

Фото: Олеси Штезель

- Дорожных карт по нашим домам до сих пор нет, хотя нам обещали, что они будут к 15 апреля, - рассказала Олеся Штезель (она тоже осталась без квартиры, благодаря Коваленко, и состоит в оргкомитете обманутых дольщиков). – То, что их нет, - конечно, очень всех тревожит. Второй момент: дольщики вступили в реестр кредиторов, но не все. Конкурсный управляющий отказал порядка половине из тех, кто пытался вступить в этот реестр. Они теперь вынуждены обращаться в Арбитражный суд – чтобы суд включил в реестр. Это колоссальная нервотрепка, потому что даже в суде не понимают, почему конкурсный управляющий отказывает во включении. Так что вынуждены жить кто где может. Мы вот снимаем (муж у меня в полиции работает, я после декретного отпуска недавно вышла – менеджер в торговой компании). Когда все это решится – непонятно.

Добавим, что ситуация с «Реставрацией» - не прецедент. Всего в крае порядка 40 недостроев и свыше 10 000 обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU