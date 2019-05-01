Миллион упаковок сладостей купили во время Зимней универсиадыв Красноярске

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-01T10:50:19+03:00

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Гости и хозяева Зимней универсиады-2019 в Красноярске оказались теми еще сладкоежками. За время соревнований в городе продали миллион упаковок различных сладостей с символикой Студенческих игр, сообщает Ньюслаб. Особенно популярными оказались глазированные вафли (360 тысяч упаковок), темный шоколад (220 тысяч плиток) и молочный шоколад (164 тысячи). Мармелад и зефир в шоколаде покупали чуть меньше, но тоже, можно сказать, в промышленных мастабах - 80 и 40 тысяч упаковок.

Помимо этого гости охотно покупали цветочный мед, варенье, сбитень. Меда, к примеру, продано 650 тысяч баночек. Спросом пользовались также натуральные продукты и сувениры. Шапки и шарфики с символикой Универсиады, полотенца, халаты, игрушки и блокноты - все это быстро разлеталось с прилавков..

ИСТОЧНИК KP.RU