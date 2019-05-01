СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-01T10:32:54+03:00

Красноярцев приглашают на общественные слушания по развитию города до 2030 года Фото: Мария ЛЕНЦ

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Власти приглашают красноярцев обсудить стратегию развития города до 2030 года. Общественные слушания на эту тему намечено провести 4 июня.

Напомним, что стратегию развития на ближайшие годы опубликовали еще зимой. Из тех тенденций, которые наиболее заботят власти города, стоит упомянуть отток населения по причине неблагоприятной экологии и низких шансов найти высокооплачиваемую работу. Однако за будущие 11 лет, по мнению властей, можно выправить тенденцию. К примеру, за счет развития промышленных производств, которые дадут людям работу. Речь о росте переработки золота, строительстве новейшего крупного комплекса по производству алюминиевой продукции и многом другом.

В планах также развивать электротранспорт, изменить сеть маршрутов общественного транспорта, вынести за черту города ж/д вокзал. Эксперты прогнозируют, что за счет комплекса мер в Красноярске увеличится продолжительность жизни до 80 лет - в среднем. А также увеличится зарплата - диапазон ее составит от 45 до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU