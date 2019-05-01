Депутаты Заксобрания Красноярского края показали свои доходы

СЕГОДНЯ 06:08 2019-05-01T06:08:48+03:00

Лидеры по заработку получили в прошлом году свыше 50 миллионов рублей

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Депутаты краевого парламента показали свои доходы за прошлый год. Декларации опубликованы на официальном сайте Законодательного собрания Красноярского края. Среди лидеров рейтинга заработка есть те, чей официальный доход превышает 50 миллионов рублей.

По официальным данным, к примеру, больше всех народных избранников заработал депутат Артур Мкртчян. Его официальный доход составил в прошлом году 56,36 миллиона рублей. Второе место по заработку держит Александр Бойченко. Доход народного избранника составил 53,86 миллиона рублей. Третьим в рейтинге, но чуть менее состоятельным депутатом, стал заместитель председателя комитета по промышленной политике, транспорту и связи, а также экс-начальник КрасЖД Владимир Рейнгардт. Его доход составил 33,63 миллиона рублей.

Есть и те, чей доход относительно скромен. Например, депутату Дмитрию Жулеву за прошлый год удалось заработать только 222,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU