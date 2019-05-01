СЕГОДНЯ 04:47 2019-05-01T04:49:13+03:00

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В Красноярске скандальная управляющая компания «Союз» вновь попала под уголовное дело, сообщает краевая прокуратура. Компания собирала с жителей домов платежи за потребление ресурсов, обслуживание общедомового имущества, однако до поставщиков (КрасКом и КрасТЭК) ресурсов деньги так и не доходили. Речь идет о многоквартирнике по Ботанической, 18.

Прокуроры установили, что в прошлом году жители дома регулярно вносили плату в кассу управляющей компании. Сумма превысила 6,5 миллионов рублей. Именно этих денег и не досчитались поставщики. ПСК «Союз», зная о залодленности перед поставщиками, тратила деньги на иные нужды - покупку оборудования и услуг. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Добавим, что оно для управляющей компании не первое. Руководство уже подозревали в денежных махинациях: компания, которая помимо услуг по управлению домами также является и застройщиком, находилась на грани банкротства. Однако дома все-таки в эксплуатацию ввели.

ИСТОЧНИК KP.RU