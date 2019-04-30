2019-04-30T14:02:16+03:00
Общество

Красноярцам предлагают начать свое дело и оказывают в этом финансовую помощь

Служба занятости рассказывает, как это сделать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцам предлагают начать свое дело и оказывают в этом финансовую помощьКрасноярцам предлагают начать свое дело и оказывают в этом финансовую помощьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Безработные жители края могут открыть свое дело при содействии службы занятости. В этом году за помощью обратились 5,5 тысяч человек. 113 человек уже стали предпринимателями. Любой, кто приходит в службу занятости за помощью, получает консультацию, как составить бизнес-план. А также финансовую помощь на организацию своего бизнеса. В агентстве труда и занятости сообщили, что объем финансирования на эти цели в текущем году увеличился и составляет от 124,8 до 172,8 тысячи рублей в зависимости от места проживания.

Чаще всего граждане открывают бизнес в сфере услуг, сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающем производстве, производстве продуктов питания, одежды и мебели. Так, в Лесосибирске скоро откроется мастерская по ремонту автомобилей, в Ужурском районе – магазин кондитерских изделий, в Большемуртинском районе – парикмахерская. А ведь их владельцы еще недавно были безработными.

Красноярцы довольно активно включаются в бизнес-среду региона. Это подтверждено рейтингом Минтруда, согласно которому Красноярский край занимает лидирующую позицию по численности граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости и организовавших предпринимательскую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске проведен опрос магазинов семян и саженцев
В Красноярском крае мужчина с особой жесткостью расправился со своей сожительницей
В Красноярском крае отколовшаяся льдина унесла 10 рыбаков
Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуаций
В Красноярске в микрорайоне Солнечный отремонтируют пешеходный мост через овраг
В Красноярском крае судью в отставке обвиняют в смерти женщины
В Красноярском крае школу оштрафовали за голубей на чердаке
В Красноярском крае экологи обнаружили 60-кратное превышение меди в реке
Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы
В Красноярске на 1 мая перекроют центр города
В Ачинске под колесами иномарки погибла 80-летняя женщина
Мирный вальс среди войны: 9-летняя девочка из Дивногорска нарисовала, как солдаты отдыхали от ожесточенных боев
С 1 мая в Красноярске на маршруты выйдут 25 новых автобусов
В Канске спасатели сняли с дрейфующей льдины двух рыбаков
В Красноярске на улице Вильского дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей
Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в мае
В Норильске шесть человек устроили подпольное казино
Подрядчик больше 4 лет не может отремонтировать 8 километров автотрассы «Енисей» в Хакасии