Красноярцам предлагают начать свое дело и оказывают в этом финансовую помощь

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-30T14:02:16+03:00

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Безработные жители края могут открыть свое дело при содействии службы занятости. В этом году за помощью обратились 5,5 тысяч человек. 113 человек уже стали предпринимателями. Любой, кто приходит в службу занятости за помощью, получает консультацию, как составить бизнес-план. А также финансовую помощь на организацию своего бизнеса. В агентстве труда и занятости сообщили, что объем финансирования на эти цели в текущем году увеличился и составляет от 124,8 до 172,8 тысячи рублей в зависимости от места проживания.

Чаще всего граждане открывают бизнес в сфере услуг, сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающем производстве, производстве продуктов питания, одежды и мебели. Так, в Лесосибирске скоро откроется мастерская по ремонту автомобилей, в Ужурском районе – магазин кондитерских изделий, в Большемуртинском районе – парикмахерская. А ведь их владельцы еще недавно были безработными.

Красноярцы довольно активно включаются в бизнес-среду региона. Это подтверждено рейтингом Минтруда, согласно которому Красноярский край занимает лидирующую позицию по численности граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости и организовавших предпринимательскую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU