2019-04-30T12:39:49+03:00
Происшествия

В Красноярском крае отколовшаяся льдина унесла 10 рыбаков

И это несмотря на многочисленные запреты входит на лед
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае отколовшаяся льдина унесла 10 рыбаков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краюВ Красноярском крае отколовшаяся льдина унесла 10 рыбаков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по краю
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В Шарыповском районе спасателям вновь пришлось выезжать на водохранилище Березовской ГРЭС, чтобы снимать с дрейфующей льдины группу рыбаков. 10 мужчин вышли на тонкий лед, несмотря на неоднократные предупреждения. Льдина не выдержала нагрузки, дала подвижку и оторвалась от берега.

Когда команда спасателей прибыла на место, льдину с рыбаками уже отнесло далеко от берега. Спасательная операция занята немного времени: с помощью катера на воздушной подушке сотрудники МЧС сняли терпящих бедствие и доставили на берег.

В этой истории поражает другое: из года в год на этом водохранилище происходят подобные истории. Рыбаки продолжают рисковать, несмотря на запреты. А ведь многим наверняка известно, что озеро специально было построено для того, чтобы снабжать технической водой Березовскую ГРЭС. Следовательно, чистота воды здесь сомнительная, а употреблять в пищу рыбу нельзя.

Два года назад «КП» рассказывала историю, как спасателям пришлось эвакуировать со льдины сразу 118 рыбаков. Среди них были женщины и дети. Ситуация была очень серьезной, могла случиться трагедия. Обошлось – благодаря слаженной работе спасателей. Видимо, история ничему не учит шарыповцев, раз они снова и снова приезжают на водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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