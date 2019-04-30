2019-04-30T10:18:28+03:00
Происшествия

В Красноярском крае экологи обнаружили 60-кратное превышение меди в реке

Такой уровень считается экстремально высоким
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае экологи обнаружили 60-кратное превышение меди в рекеВ Красноярском крае экологи обнаружили 60-кратное превышение меди в рекеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сразу в двух реках Красноярского края специалисты обнаружили экстремально высокое превышение концентрации меди: в реке Сереж Назаровского района и в Чулыме под Ачинском.

По результатам проб воды реки Сереж, взятой на анализ 25 апреля в километре от села Антропово, установлено, что содержание ионов меди превысило предельно допустимую концентрацию в 58 раз, сообщают Новости ТВК со ссылкой на Среднесибирское УГМС, которое и проводило химический анализ воды. При этом ранее, 16 апреля, показатель превышения составлял там 33 раза.

Содержание меди в Чулыме по результатам анализа проб, взятых 16 и 25 апреля, выросло с 31 до 39 ПДК. С чем это связано, не уточняется. Ранее местные жители сообщали, что видели, как в этих реках всплывает на поверхность и гибнет рыба.

Опасно ли это для организма человека? Несомненно. Несмотря на то, что медь необходима для человеческого организма, но ее превышение в воде и пище может быть токсично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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