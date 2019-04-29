В Красноярске разыскивают грабителя, напавшего в подъезде на 11-летнюю девочку
Красноярские следователи разыскивают мужчину, напавшего на 11-летнюю девочку. В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что инцидент случился 5 апреля этого года в одном из домов на улице Апрельской. Школьница зашла в подъезд своего дома. Следом за ней – подозреваемый. Мужчина напал на девочку и силой забрал у нее мобильный телефон «Самсунг».
В ходе проведения первоначальных следственных действий личность подозреваемого была установлена, в том числе благодаря записям с камеры видеонаблюдения, установленной во дворе дома. На него завели уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.161 (грабеж).
Можно предположить, что грабителю от 30 до 45 лет. У него русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение. В момент нападения он был одет в джинсы, куртку синего цвета. Из особых примет – синяк под левым глазом. В случае, если кому-либо известна информация о нападавшем, просьба сообщить по телефону (391) 2-49-03-48 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU