На замминистра лесного хозяйства Красноярского края завели административное дело

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-29T14:26:35+03:00

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На заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова завели административное дело. 19 апреля этого года в рамках заседания коллегии Счетной палаты Красноярского края рассматривалась аналитическая записка «Оценка реализации в крае приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». Были выявлены многочисленные недостатки и нарушения, требующие внимания со стороны исполнительной власти.

Замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков был приглашен для обсуждения актуальных вопросов. Однако на заседание коллегии не явился. Следовательно, многие вопросы, которые появились у Счетной палаты, так и остались без ответа. За такое неуважение был составлен административный протокол и направлен в суд. Также о действиях чиновника уведомили его руководителя – председателя правительства края Юрия Лапшина.

ИСТОЧНИК KP.RU