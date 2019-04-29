2019-04-29T07:10:13+03:00
Общество

В Красноярском перинатальном центре появились особые реанимобили

В них можно перевозить пациентов на 200 километров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском перинатальном центре появились особые реанимобили. Фото: пресс-служба краевого минздраваВ Красноярском перинатальном центре появились особые реанимобили. Фото: пресс-служба краевого минздрава
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В Красноярском перинатальном центре обновился автопарк. Там появились два новых реанимобиля на платформе Ford, полностью оснащенных реанимационным оборудованием. В такой карете «скорой помощи» можно перевозить комфортно и безопасно младенцев и беременных женщин на расстояние 200 километров из районов в Красноярск. В машине есть кувез для новорожденного для длительной транспортировки, аппарат искусственной вентиляции легких, аппараты для инфузии различных растворов, а также реанимационная капсула.

В краевом минздраве рассказали, что сейчас в Краевом центре охраны материнства и детства есть пять реанимобилей для ежедневного пользования. Интенсивность работы высокая. Ежедневно, в полной готовности две акушерские и две педиатрические бригады. С начала года эвакуировано 134 ребенка, из них 108 - на искусственной вентиляции легких. И 32 женщины, которые находились в критическом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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