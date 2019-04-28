2019-04-28T11:28:20+03:00
Происшествия

Убегая от полицейских, испуганный мужчина бросился под поезд

В больницу его доставили преследователи
Ася ЖУКОВА
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Убегая от полицейских, испуганный мужчина бросился под поезд.Убегая от полицейских, испуганный мужчина бросился под поезд.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии 29-летний мужчина, убегая от полицейских, кинулся под колеса поезда. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по РХ.

Все произошло накануне, 27 апреля, на станции Югачи в Аскизском районе. Патрулируя вечером улицу Центральную, инспекторы ГИБДД заметили: отечественная легковушка движется по какой-то странной траектории.

Когда остановили, оказалось: водителя (это житель села Бельтирское) шатает, от него разит спиртным. Но на предложение пройти медосвидетельствование парень отреагировал неожиданно. Сообразив, что ему грозит наказание за пьяную езду, кинулся в сторону железной дороги. А там как раз приближался состав.

- При попытке скрыться, перебегая пути в неустановленном месте перед близко идущим поездом, мужчина получил телесные повреждения, - говорят полицейские.

Машинист применил экстренное торможение, но увы. В результате парень получил травмы. В больницу его доставили «преследователи». Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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