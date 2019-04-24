2019-04-24T17:07:21+03:00
Происшествия

Летели 280 км в час. Байкер и его подруга погибли в жутком ДТП

А мотоцикл разорвало на куски [фото]
Ася ЖУКОВА
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Летели 280 км в час. Байкер и его подруга погибли в жутком ДТП. Фото: пресс-служба МВД России по РХ.Летели 280 км в час. Байкер и его подруга погибли в жутком ДТП. Фото: пресс-служба МВД России по РХ.
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Страшное ДТП в районе Пригорска (Хакасия) унесло жизни 35-летнего мотоциклиста и его спутницы, ей было 29. После того, как все случилось, стрелка спидометра «байка» застыла на отметке 280 километров в час, рассказали в пресс-службе МВД России по Республике.

Авария произошла сегодня днем, 24 апреля, неподалеку от исправительной колонии №29.

- Водитель мотоцикла Yamaha, ехавший в сторону Красноярска, совершил столкновение с автомобилем Toyota Ractis, который двигался впереди, - пояснили полицейские. – За рулем иномарки был пожилой мужчина.

От мощного удара машину швырнуло на встречную полосу. Сильно помяло. А байк вспыхнул, как факел. Мотоциклист погиб почти сразу. Его подругу успели доставить в больницу, но спасти не смогли. Она умерла от ран.

Позже выяснилось: оба погибших – жители села Новомарьясово Орджоникидзевского района. Что касается водителя авто, он не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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