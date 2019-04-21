2019-04-21T12:51:42+03:00
Звезды

Красноярские фанаты организованно прибывают на концерт группы «Ленинград»

Ожидается около 10 тысяч зрителей
Ольга КОСТИНА
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Как можно попасть на концерт Фото: vk.com/sverdlovkiyКак можно попасть на концерт Фото: vk.com/sverdlovkiy
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С минуты на минуту в Красноярске состоится событие, которого так долго ждали фанаты группы «Ленинград». Уже сейчас зрители организованно прибывают к месту выступления – «Платинум-Арене».

Судя по количеству проданных билетов, ожидается около 10 тысяч зрителей. Билеты улетали, как горячие пирожки. Можно не сомневаться, свободных мест на трибунах точно не будет. Концерты группы «Ленинград» всегда проходят при полных солд-аутах. За 20 лет артисты успели выступить на всех континентах Земли, кроме Антарктиды.

Как правильно попасть на концерт, чтобы без толчеи и суеты?

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, пешеходных КПП – три (два со стороны Николаевского моста, одно со стороны дома «Тихие зори»). Лайфак - самое свободное КПП около Тихих зорь.

Вход в комплекс на танцпол - с первого этажа со стороны Николаевского моста; на сектора - со второго этажа по 8 лестницам. Выход с секторов на танцпол запрещен. Работают гардеробы.

Парковок в комплексе не так много (1010 машино мест), но они есть. Самая большая парковка около комплекса. И она бесплатная.

БЕСПЛАТНЫЕ автобусы начинают движение от Афонтово (с остановкой на Ленте) за 2 часа до мероприятия. После мероприятия маршрут аналогичный.

СПРАВКА КП

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Прославилась эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своем творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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