В Красноярске проверяют воспитателей детсада, в котором 2-летняя девочка выпила аммиак

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-19T12:31:58+03:00

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Работники одного из красноярских детсадов попали под следствие. 8 апреля здесь произошло ЧП – 2-летняя воспитанница глотнула медицинского аммиака. Об этом рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. Следователи выясняют, как могло произойти подобное. Начата доследственная проверка. Все произошло, когда дети вернулись с прогулки.

- Пока воспитатели помогали детям снять обувь, девочка выбежала в коридор здания и вошла в открытую дверь медицинского кабинета, взяла с процедурного столика флакон с препаратом «Аммиак» и часть содержимого выпила, в результате чего получила химический ожог полости рта, - сообщили в следствии.

Ребенка срочно госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства: почему медкабинет был открыт, а едкие вещества были в свободном доступе. Также следователи выяснят, как воспитатели могли допустить подобное, и есть ли в их действиях состав преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU