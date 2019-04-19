2019-04-19T12:31:58+03:00
Происшествия

В Красноярске проверяют воспитателей детсада, в котором 2-летняя девочка выпила аммиак

Ребенок получил химический ожог рта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске воспитателей детсада, в котором 2-летняя девочка выпила аммиакВ Красноярске воспитателей детсада, в котором 2-летняя девочка выпила аммиакФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Работники одного из красноярских детсадов попали под следствие. 8 апреля здесь произошло ЧП – 2-летняя воспитанница глотнула медицинского аммиака. Об этом рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. Следователи выясняют, как могло произойти подобное. Начата доследственная проверка. Все произошло, когда дети вернулись с прогулки.

- Пока воспитатели помогали детям снять обувь, девочка выбежала в коридор здания и вошла в открытую дверь медицинского кабинета, взяла с процедурного столика флакон с препаратом «Аммиак» и часть содержимого выпила, в результате чего получила химический ожог полости рта, - сообщили в следствии.

Ребенка срочно госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства: почему медкабинет был открыт, а едкие вещества были в свободном доступе. Также следователи выяснят, как воспитатели могли допустить подобное, и есть ли в их действиях состав преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24