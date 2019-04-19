Две сестры из Красноярска выступят на Евровидении за Белоруссию

СЕГОДНЯ 04:47 2019-04-19T04:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Талантливые певицы из Красноярска Радмила и Софья Мантулины будут участвовать в одном из самых престижных музыкальных конкурсов мира, в Евровидении. Об этом рассказали сами девушки на личной страничке в Инстаграм. Правда, как выяснилось, представлять девушки будут не Россию, а Белорусь.

«Мы едем на Евровидение в качестве бэк-вокалисток Зины Куприянович. Сейчас идёт активная подготовка к конкурсу, поэтому мы на такой долгий срок в Москве!», - написали поклонникам в соцсетях девушки.

О подготовке номера – ни слова, как, впрочем, и о работе с Куприянович. Добавим, что сестры Мантулины - участницы телепроекта «Победитель» на 1 канале, участницы очных кастингов телепроектов «Голос» , «Песни», «Успех», лауреаты премии президента РФ, - девушки талантливые и активные! Евровидение в этом году пройдет в Тель-Авиве с 15 по 18 мая. Россию на нем представит певец Сергей Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU