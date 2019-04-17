Красноярские и индийские ученые разработали нетоксичный пластик

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-17T08:22:34+03:00

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Ученые из Красноярска совместно с коллегами из университета Махатмы Ганди (Индия) создали уникальный полимер. Изделия из него абсолютно нетоксичны, более того – они гипоаллергенные. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ). Обычно изделия из полимеров недолговечны. Пластик, например, быстро портится, стареет, покрывается сеткой неприглядных трещинок, меняет цвет и форму. Сибирские и индийские ученые решили эту проблему.

- Получен новый вид биоразрушаемого полимера из класса полигидроксиалканоатов (ПГА). Он способен сохранять основные эксплуатационные характеристики (в том числе пластичность) до 180 дней и более, - сообщила пресс-секретарь СФУ Татьяна Мордвинова. - Новый полимер, разработанный учеными, обладает главными достоинствами биоматериала: абсолютно нетоксичен и гипоаллергенен. Одновременно он демонстрирует повышенную прочностью. Прочный биопластик может использоваться в изготовлении упаковочной тары, а также применяться для производства медицинского оборудования.

Для создания нового полимера ученые использовали в работе бактерии Cupriavidus eutrophus B-10646. Эти бактерии придают получаемому полимеру такие свойства, которые позволяют использовать его для задач промышленности и медицины. И главная «фишка» - через полгода в условиях окружающей среды полимер полностью разрушается, разлагаясь до углекислого газа.

ИСТОЧНИК KP.RU