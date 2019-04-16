Хакасию засыпало толстым слоем снега

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-16T08:25:08+03:00

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Ночные заморозки и осадки обернулись для Хакасии проблемой. На центральные и южные районы республики обрушился снегопад. Местами высота снежного покрова достигла 15 сантиметров и более. И, как следствие, утром дороги прекратились в сплошную опасную полосу препятствий для автомобилистов: снежная каша, наледи, гололедица. А ведь многие уже успели поменять зимнюю резину на летнюю.

В пресс-службе правительства республики «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что дорожные организации еще в ночь с 15 на 16 апреля приступили к расчистке дорог регионального и межмуниципального значении. Работы ведутся на трассах Абакан – Бея, Абакан – Саяногорск – Черемушки, Абакан – Ак-Довурак. Задействовано 28 единиц специальной дорожной техники.

Минтранс Хакасии обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима и призывает воздерживаться от поездок на дальние расстояния. Эта информация пригодится и для жителей юга Красноярского края, которые планируют отправиться в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU