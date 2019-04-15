СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-15T15:41:04+03:00

Весь в «шоколаде»! В Красноярске поймали наркоторговца из Чечни с крупной партией «синтетики» Фото: Мария ЛЕНЦ

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Наркоторговец попался в руки полиции, когда… переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Все случилось на железнодорожном перегоне станции Злобино-Базаиха. 25-летний мужчина попытался убежать от патруля, вел себя крайне агрессивно и на замечания реагировал неадекватно, поэтому его и задержали для досмотра, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибири. И оказалось, не зря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703302" frameborder="0"></iframe> Задержанный наркодилер.Видео: Управление на транспорте МВД России по Сибири

- В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 60 полимерных пакетов с синтетическим наркотиков «шоколад» общей массой 116 граммов, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. - Выяснилось, что у мужчины постоянная прописка в Чеченской республике, он ранее неоднократно судим, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти и грабеж. Он рассказал, что приобрел наркотики через интернет для дальнейшего перепродажи путем «закладок» на территории города.

Возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU