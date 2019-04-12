В Красноярске пройдет фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»

СЕГОДНЯ 05:15 2019-04-12T05:15:08+03:00

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С 15 по 19 апреля 2019 года в Красноярске покажут фильмы – призеры кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями. Это необычное кино, без назидания и нравоучений. Это фильмы о жизни, основанные на реальных событиях, истории реальных людей.

15 апреля

Ффестиваль откроется премьерным показом фильма «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». Российский военная детективная драма, выпущенная к 72-летию со дня окончания Второй мировой войны, расскажет о героическом подвиге защитников блокадного Ленинграда в самый тяжелый период осады. История, описанная в фильме, основана на реальных событиях, рассказах ветеранов, книгах и архивных материалах. В основу сценария легли некоторые факты из «Блокадной книги» писателя Даниила Гранина. В ролях: Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин.

Фильм представит кинорежиссер Александр КАСАТКИН («Москва, я люблю тебя!», «Слушая тишину», «Дочь»).

16 апреля

Премьерный показ сразу двух документальных фильмов. Лента «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ» – о войне глазами немецких солдат. Фильм основан на хронике Германии 30-40-50-х годов и показывает, как менялось немецкое общество. Здесь нет дикторского текста, только музыка и документальные кадры. Это рассказ о судьбоносной роковой ошибке выбора, который стал причиной самой жестокой войны за всю историю человечества. Следующий фильм «ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ» 30 марта стал лауреатом Премии «Ника» как лучший неигровой фильм. Это поэтическое киноэссе на стихи Арсения Тарковского расскажет о тайне судьбы и творчества трех выдающихся кинохудожников – Сергея Параджанова, Андрея Тарковского и Александра Антипенко.

17 апреля

Премьерный показ художественного фильма «ЗВЕЗДЫ» (в главной роли Виктор Сухоруков), трагикомедии, повествующей о драматической судьбе человека, приехавшего на заработки в Москву.

18 апреля

Премьерный показ художественного фильма «ПУСТОТА». История о послевоенных буднях нашего современника – начинающего писателя, пытающегося отрефлексировать свой личный опыт участия в войне. По словам создателей фильма, это фильм-исповедь, история об искуплении грехов, о вере и о Боге, о плохих и хороших людях. О внутренней пустоте.

19 апреля

Премьерный показ художественного фильма «КАК Я СТАЛ...» (с Павлом Табаковым в главной роли). Картина создана по известной пьесе Ярославы Пулинович. Дорогу в жизни главному герою Саше протоптал отец — деньги, девушки, машина, институт. А Саше хочется прожить жизнь как-то еще, только он не знает как. Хотелось бы стать Цоем или Ван Гогом. И однажды Саша встречает Машу, девушку сложную и необычную. Ее мать, уже немолодая актриса, спивается и пытается свести счеты с жизнью. Саша решается помочь девушке. В ролях также: Ольга Лерман, Роза Хайруллина, Сергей Пускепалис.

Кстати, спектакль "Как я стал.." идет в красноярском ТЮЗе.

На «Арт-чердаке» будет показана ПРОГРАММА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ – призеров кинофестиваля «Сталкер»:

15 апреля: "НЕСНОСНЫЕ" (реж. Андрей Титов), "ОСКАР" (реж. Евгений Цымбал, Александр Смолянский)

16 апреля: "ДОКТОР САША" (реж. Вячеслав Серкез), "ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ" (реж. Владимир Герчиков)

17 апреля: "НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ, ДОКТОР?" (реж. Антон Погребной), "НЕ ИСЦЕЛИТЬ, НО ПОМОЧЬ" (реж. Денис Жеглов)

18 апреля: "ЗА УСПЕХ НАШЕГО БЕЗНАДЕЖНОГО ДЕЛА" (реж. Николя Милетич, Евгений Голынкин)

19 апреля: ИГРОВЫЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ: "ДИМА" (реж. Светлана Ибатуллина), "ПИК КОММУНИЗМА" (реж. Георгий Болдугеров), "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" (реж. Даша Чаруша), "КЛИК-КЛИК" (реж. Александр Ши).

Генеральный партнер - Фонд Михаила Прохорова.

Фестивальные показы будут проходить ежедневно в Доме кино (пр. Мира, 88). Начало сеансов в большом зале кинотеатра в 19 часов и на "Арт-чердаке" в 17 часов.

На все киносеансы ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU