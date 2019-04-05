2019-04-05T04:47:03+03:00
Общество

В мэрии пояснили, зачем Красноярску столько новых храмов

Четыре новых появятся в городе в ближайшие годы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В мэрии пояснили, зачем Красноярску столько новых храмовВ мэрии пояснили, зачем Красноярску столько новых храмовФото: Мария ЛЕНЦ
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В настоящее время в Красноярске назначены публичные слушания по строительству четырех новых православных храмов. Первый – Богородице-Рождественский храм на Стрелке, затем храм на пересечении проспекта Свободного и улицы Баумана, на Взлетке и четвертый – на улице Тургенева на Правобережье.

- Храмы комментировать сложно. Но есть определенные показатели: количество храмов на количество жителей, проживающих в нашем городе, - пояснил «Комсомольской правде»-Красноярск первый заместитель главы города Владислав Логинов. – Я разговаривал с епархией, там говорят, что есть определенное несоответствие, которое мы должны ликвидировать.

Как оказалось, существует дефицит храмов в микрорайонах Солнечный, в Зеленой роще, в Свердловском районе. Это по оценкам Красноярской епархии. Власти города реагируют на просьбы религиозных организаций и идут навстречу верующим.

- Тем более, что мы понимаем: на строительства храмов никогда не привлекаются средства ни федерального, ни краевого, ни городского уровня. Это – пожелания горожан и спонсоров, которые дают на это деньги. Поэтому, я считаю, мы должны обеспечивать пространство. Муниципалитет не должен быть препятствием строительству храмов, - подытожил первый вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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