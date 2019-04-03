2019-04-03T09:23:31+03:00
Происшествия

«Думали, учебная тревога, а тут открытое пламя!»: школу в Красноярске эвакуировали из-за пожара

За несколько минут вывели около 800 человек
Ася ЖУКОВА
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Школу №32 в самом центре Красноярска полностью эвакуировали из-за пожара. Фото: стоп-кадр "Прима".Школу №32 в самом центре Красноярска полностью эвакуировали из-за пожара. Фото: стоп-кадр "Прима".
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Школу №32 в самом центре Красноярска полностью эвакуировали из-за пожара. Вывели 715 учеников и 64 взрослых. Все случилось сегодня, в 11:11 – в трехэтажном здании на улице Красной Армии,19, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сначала думали, учебная тревога. Но все оказалось гораздо серьезнее.

- На перемене полыхнула проводка в кабинете на втором этаже, - рассказали корреспонденту телеканала «Прима» ученики-очевидцы случившегося. – Там было открытое пламя.Все кинулись к выходу.

Огонь охватил около 20 квадратных метров. Сгорела находившаяся в классе мебель и техника. Никто из детей и взрослых не пострадал, всех эвакуировали за считанные минуты.

Детей из младших классов отвели в ближайший детсад. Они очень перепугались, кое-кто даже плакал. Ребят постарше отпустили по домам.

- В 11:35 пожар был локализован, в 11:50 полностью потушен, - говорят в пресс-службе МЧС. – Привлекалось 46 человек и 13 спецмашин.

Сейчас все позади. В ближайшие часы сотрудники МЧС обещают озвучить причину ЧП - замыкание или все же детская шалость. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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