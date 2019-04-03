2019-04-03T06:50:23+03:00
Происшествия

При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора

Рассказывают, ее поджег кто-то из местных [видео]
Ася ЖУКОВА
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При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора. Фото, видео: ТВК.При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора. Фото, видео: ТВК.
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Поздним вечером 2 апреля в Красноярске полыхнула Лысая гора. Жуткое зарево, окрасившее небо, перепугало жителей Черемушек.

По словам очевидцев, траву поджег кто-то из местных. Хотел избавиться от мусора и опавших листьев, но из-за сильного ветра пламя стало распространяться все дальше и дальше. Такое тут каждый год, говорят люди.

Пожар начался после 21.00, комментируют в МЧС. Через полчаса огонь удалось потушить. Привлекали четырех спасателей и одну спецмашину.

Гора в огне.

- Каждый день к нам поступают десятки жалоб о возгорании травы, - рассказывают в ведомстве. – Только за прошлые сутки ликвидировано 18 очагов возгораний. Основная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем, пал сухой травы и мусора. Чтобы все не обернулось трагедией, рекомендуем владельцам дачных участков не жечь траву в пожароопасный период. А также не хранить в домиках баллоны с газами и горючие жидкости. И, покидая помещения, обесточивайте электросети!

ИСТОЧНИК KP.RU

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