При шквалистом ветре в Красноярске загорелась Лысая гора
Поздним вечером 2 апреля в Красноярске полыхнула Лысая гора. Жуткое зарево, окрасившее небо, перепугало жителей Черемушек.
По словам очевидцев, траву поджег кто-то из местных. Хотел избавиться от мусора и опавших листьев, но из-за сильного ветра пламя стало распространяться все дальше и дальше. Такое тут каждый год, говорят люди.
Пожар начался после 21.00, комментируют в МЧС. Через полчаса огонь удалось потушить. Привлекали четырех спасателей и одну спецмашину.
Гора в огне.
- Каждый день к нам поступают десятки жалоб о возгорании травы, - рассказывают в ведомстве. – Только за прошлые сутки ликвидировано 18 очагов возгораний. Основная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем, пал сухой травы и мусора. Чтобы все не обернулось трагедией, рекомендуем владельцам дачных участков не жечь траву в пожароопасный период. А также не хранить в домиках баллоны с газами и горючие жидкости. И, покидая помещения, обесточивайте электросети!
ИСТОЧНИК KP.RU