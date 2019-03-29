Красноярской науке выделят дополнительно 180 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-29T12:26:09+03:00

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Красноярский край получит на научные исследования в этом году 180 миллионов рублей из Российского фонда фундаментальных исследований. Такое соглашение сегодня, 29 марта, в рамках КЭФа подписали председатель краевого правительства Юрий Лапшин и председатель совета РФФИ Владислав Панченко.

- Российский фонд фундаментальных исследований является давним партнером края в части поддержки научной и научно-технической деятельности в нашем регионе, – отметил Юрий Лапшин. – Благодаря этому ежегодно поддерживается более 150 научных проектов красноярских ученых на сумму 140 миллионов. В основном это разработки и технологии в медицине, космическом машиностроении, цветной металлургии, сельском хозяйстве, в лесной и химической промышленности.

Владислав Панченко, в свою очередь, назвал край лидером среди других субъектов России по финансированию и количеству проводимых конкурсов в рамках региональных программ РФФИ. Участники и победители таких конкурсов вносят потом весомый вклад в развитие экономики края.

ИСТОЧНИК KP.RU