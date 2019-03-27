В Красноярске водитель попал в аварию с поддельным полисом ОСАГО

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-27T09:22:15+03:00

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Житель Красноярска попал в неприятную ситуацию. Сначала приобрел поддельный полис ОСАГО. А затем, когда попал в аварию, не получил никакой компенсации. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре. Пострадавший не захотел обращаться в офис страховой компании из опасения, что потеряет много времени на разные формальности. Но знал, что заявление на страховой полис можно подать через интернет. Забил в поисковике нужный запрос и прошел на первый попавшийся сайт.

О поддельных полисах ОСАГО. Эфир на радио КП 107.1 FM 00:00 00:00

Вскоре ему назначил встречу во дворе дома некий агент, который назвал себя представителей известной страховой компании. За полис ОСАГО мужчина заплатил по полной стоимости – 3207 рублей. И затем некоторое время со спокойной душой ездил на автомобиле в полной уверенности, что все у него в порядке. Но когда попал в аварию и обратился с заявлением о возмещении ущерба, в страховой компании ему отказали, указали на то, что полис фальшивый.

После прокурорской проверки полиция завела уголовное дело по факту мошенничества. Продавец поддельного полиса в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU