В Красноярске водитель попал в аварию с поддельным полисом ОСАГО
Житель Красноярска попал в неприятную ситуацию. Сначала приобрел поддельный полис ОСАГО. А затем, когда попал в аварию, не получил никакой компенсации. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре. Пострадавший не захотел обращаться в офис страховой компании из опасения, что потеряет много времени на разные формальности. Но знал, что заявление на страховой полис можно подать через интернет. Забил в поисковике нужный запрос и прошел на первый попавшийся сайт.
О поддельных полисах ОСАГО. Эфир на радио КП 107.1 FM
Вскоре ему назначил встречу во дворе дома некий агент, который назвал себя представителей известной страховой компании. За полис ОСАГО мужчина заплатил по полной стоимости – 3207 рублей. И затем некоторое время со спокойной душой ездил на автомобиле в полной уверенности, что все у него в порядке. Но когда попал в аварию и обратился с заявлением о возмещении ущерба, в страховой компании ему отказали, указали на то, что полис фальшивый.
После прокурорской проверки полиция завела уголовное дело по факту мошенничества. Продавец поддельного полиса в розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU